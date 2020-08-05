Динамо не сможет подписать Моро – хорват променяет Киев на Москву

Никола Моро в матче против Шахтера / Reuters

Источники Футбол 24 подтверждают, что Никола Моро, которым так интересовались в Динамо киевском может оказаться в Динамо московском.

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Россиянам уже назвали цену – 10 млн евро. Моро импонирует лично Желько Бувачу, спортивному директору московского клуба и бывшему ассистенту Юргена Клоппа в Боруссии и Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что загребское Динамо требовало за своего таланта 15 млн евро, а наставник киевлян Мирча Луческу заморозил трансфер.

В сезоне-2019/20 Никола провел в составе загребского Динамо 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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