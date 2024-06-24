Динамо не сможет подписать легионера – первая же ночь в Киеве кардинально изменила его мнение
Журналист Игорь Бурбас раскрыл детали переговоров по трансферу колумбийского защитника Брайана Себальоса в киевское Динамо.
Себальос вместе с отцом прибыл в Киев 22 июня для переговоров по трансферу в Динамо, но украинские реалии оттолкнули колумбийца, сообщает журналист Игорь Бурбас.
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Ночная ракетная атака россиян плюс отключение света – из-за этого Брайан даже не прошел медосмотр до конца. Окончательное решение еще не принято, но колумбиец уже скептически относится к жизни в Украине.
Заметим, что Себальос выступал на правах аренды за Атлетико Хуниор в прошлом сезоне, где провел 20 поединков и забил один гол. Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.
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