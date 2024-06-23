Динамо намеревалось подписать румына Вирджила Гицу из Краковии, но получили отказ, информирует журналист Игорь Бурбас.

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На центрбека пытался повлиять даже его бывший партнер по команде Евгений Коноплянка. Однако, Динамо нашло альтернативу в виде Брайана Себальйоса, который уже прибыл в Киев.

К слову, Гица провел за Краковию 31 матч в прошлом сезоне, в которых отметился 4 забитыми голами. Себальйос же выступал на правах аренды за Атлетико Хуниор, где провел 20 поединков и забил один гол. Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.

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