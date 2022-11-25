Форвард Сент-Этьена Жан-Филипп Крассо отказался переходить в Динамо, сообщает Butfootballclub.

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25-летний футболист, которого "бело-синие" пытались подписать еще летом, уже в третий раз отказал киевлянам. По данным источника, украинцы предлагали футболисту существенное повышение зарплаты по сравнению с тем, что он получает во Франции, но не смогли его уговорить.

К слову, интерес к Крассо также проявляет Црвена Звезда, а неназванный российский клуб уже получил отказ. В свою очередь, Сент-Этьен заинтересован в продаже игрока, поскольку его контракт истекает летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Жан-Филипп в 13 матчах Лиги 2 забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. Ныне он возглавляет список бомбардирских гонок второго по силе дивизиона Франции.

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