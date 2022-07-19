Динамо не рассматривало Йовичевича на замену Луческу – Суркис развеял слухи
23:21 - Читати українською
Президент Динамо Игорь Суркис ответил на слова нового главного тренера Шахтера Игора Йовичевича об интересе киевлян.
"Кандидатура Йовичевича даже никогда не рассматривалась в Динамо. Никогда не рассматривалась. У нас есть главный тренер, у которого контракт до 2024 года.
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Дай Бог ему здоровья, если он сможет работать, то мы будем продлевать соглашение", – поделился Суркис в комментарии ТаТоТаке.
Напомним, Йовичевич с 2020-го возглавлял СК Днепр-1, а недавно был назначен главным тренером Шахтера вместо Роберто Де Дзерби.
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