"Кандидатура Йовичевича даже никогда не рассматривалась в Динамо. Никогда не рассматривалась. У нас есть главный тренер, у которого контракт до 2024 года.

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Дай Бог ему здоровья, если он сможет работать, то мы будем продлевать соглашение", – поделился Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Йовичевич с 2020-го возглавлял СК Днепр-1, а недавно был назначен главным тренером Шахтера вместо Роберто Де Дзерби.

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