Динамо не рассчитывает на Жерсона – Фенербахче и Галатасарай также отказались от трансфера из-за выходки форварда

Будущее Жерсона Родригеса находится под огромным вопросом.

"Очередная выходка Жерсона окончательно отпугнула Фенербахче и Галатасарай. Турецкие гранды более не имеют интереса к Родригесу.

Жерсон Родригес побил капитана и лишится контракта с Анкарагюджю – появились фото пострадавшего

Динамо на скандального футболиста тоже не рассчитывает, судьба Жерсона в густом тумане", – отмечается в телеграмм-канале журналистов Шаховых.

Напомним, Жерсон подрался с вице-капитаном Анкарагюджю, из-за чего клуб отстранил его от соревнований и стремится разорвать контракт в одностороннем порядке. В общем, 25-летний форвард успел провести 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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