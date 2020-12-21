"Цыганков до лета останется в Динамо. Если его и продадут, то только в летнее трансферное окно. Как и Виталия Миколенко.

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К тому же сейчас никто не сделает такого серьезного предложения, поскольку топ-клубы осуществляют свои трансферы перед стартом нового сезона. Посреди сезона они делают покупки только в случае форс-мажора – если кто-то получил травму или нужно срочно закрыть какую-то позицию.

Поэтому Цыганкову сейчас невыгодно куда-то переезжать. Любая команда, которую он может выбрать, сейчас в "накате": у нее одна физическая форма, у самого Цыганкова – другая. И нужно будет готовиться, поскольку можно будет даже не попасть в состав", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, лидер киевлян делит статус лучшего бомбардира первой половины сезона УПЛ вместе с иранцем Захедитабаром Шахабом – у обоих игроков по 8 голов.

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