Динамо не продаст Миколенко и Цыганкова до лета, – журналист
Известный журналист Игорь Цыганык объяснил, почему лидеру Динамо Виктору Цыганкову невыгодно покидать киевскую команду зимой.
"Цыганков до лета останется в Динамо. Если его и продадут, то только в летнее трансферное окно. Как и Виталия Миколенко.
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К тому же сейчас никто не сделает такого серьезного предложения, поскольку топ-клубы осуществляют свои трансферы перед стартом нового сезона. Посреди сезона они делают покупки только в случае форс-мажора – если кто-то получил травму или нужно срочно закрыть какую-то позицию.
Поэтому Цыганкову сейчас невыгодно куда-то переезжать. Любая команда, которую он может выбрать, сейчас в "накате": у нее одна физическая форма, у самого Цыганкова – другая. И нужно будет готовиться, поскольку можно будет даже не попасть в состав", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".
Напомним, лидер киевлян делит статус лучшего бомбардира первой половины сезона УПЛ вместе с иранцем Захедитабаром Шахабом – у обоих игроков по 8 голов.
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