"Думаю, Динамо не прочь продать Кендзеру и Вербича, если будет конкретное предложение от какого-то клуба. Это философия не только президента, но и главного тренера. Он считает, что иностранцы должны быть выше на голову, чем украинцы в Динамо.

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Сейчас ни одного предложения нет. Если бы оно было, то эти трансферы бы состоялись. Я говорил с тренером, и он считает, что Тымчик на предсезонных сборах выглядел лучше, чем Кендзера. Я не уверен, что с ним стоит продлевать соглашение, имея Тимчика. Думаю, в течение года Вербич и Кендзера перейдут в другую команду, если будут приглашения и трансферные контакты", – резюмировал Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Добавим, что контракт Вербича с Динамо рассчитан до декабря 2022 года, а Кендзеры – до лета 2024-го.

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