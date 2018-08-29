Динамо не получило всю сумму за Андре, который перешел в Атлетико Минейро в 2012 году – дело рассмотрит CAS

Атлетико Минейро не выплатило Динамо часть денег за трансфер Андре в 2012 году.

В 2015 году спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о том, что Атлетико Минейро не выплатило всю сумму Динамо за трансфер Андре.

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Бразильский клуб не согласен с таким решением и подготовил апелляцию, которую арбитражный суд рассмотрит 19 сентября, сообщает Еsporte.uol.com.br.

Андре: В Динамо подрался с одним игроком, который не любил темнокожих

Напомним, летом 2010 года Андре стал игроком киевского Динамо, по неофициальной информации тогда киевляне заплатили за форварда 8 миллионов евро. Трансфер оказался провальным, ведь за 2 года пребывания в Динамо Андре сыграл за киевлян 9 матчей и ни разу не отличился.