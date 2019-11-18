toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Динамо не получало предложений от Бенфики о трансфере Сидклея – защитником интересуются в Бразилии

06:30 34 Читати українською
Динамо не получало предложений от Бенфики о трансфере Сидклея – защитником интересуются в Бразилии
Сидклей / ФК Динамо

Будущее защитника Динамо Сидклея остается неопределенным. Бразилец пока не получает игровой практики в Киеве, а им интересуются другие клубы.

Напомним, на днях в португальских СМИ появилась информация об интересе Бенфики к Сидклею, который в сезоне 2019/20 еще не играл за первую команду Динамо.

Впрочем, официального предложения от лиссабонцев киевляне не получали. Никакого общения между клубами пока не было. Зато в услугах 26-летнего Сидклея заинтересованы в Бразилии, сообщает Dynamo Nation.

Динамо в спарринге разгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформил покер

Левый латераль является объектом интереса двух местных клубов, которые уже контактировали с Динамо. Однако этот вариант пока выглядит сложным, ведь бразильцы не готовы платить серьезные деньги за трансфер.

Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе летом 2018 года. За первую команду провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Шахтер возобновил тренировки – Марлос и Соломон занимались индивидуально
00:21
46
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Бенфика Бенфика Трансферы Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
42
мин
Аргентина
21:15
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук