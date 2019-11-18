Динамо не получало предложений от Бенфики о трансфере Сидклея – защитником интересуются в Бразилии

Будущее защитника Динамо Сидклея остается неопределенным. Бразилец пока не получает игровой практики в Киеве, а им интересуются другие клубы.

Напомним, на днях в португальских СМИ появилась информация об интересе Бенфики к Сидклею, который в сезоне 2019/20 еще не играл за первую команду Динамо.

Впрочем, официального предложения от лиссабонцев киевляне не получали. Никакого общения между клубами пока не было. Зато в услугах 26-летнего Сидклея заинтересованы в Бразилии, сообщает Dynamo Nation.

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Левый латераль является объектом интереса двух местных клубов, которые уже контактировали с Динамо. Однако этот вариант пока выглядит сложным, ведь бразильцы не готовы платить серьезные деньги за трансфер.

Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе летом 2018 года. За первую команду провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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