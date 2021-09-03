Трансфер португальца в Киев далек от завершения, сообщает Noticias ao Minuto со ссылкой на Record.

Динамо претендует на одноклубника Яремчука – киевляне ищут усиление в составе соперника из Лиги чемпионов

Отмечается, что переход Габриэла в Динамо должны оформить до 4 сентября – в полночь трансферное окно в Украине закрывается. При этом, трансфер в Россию, Турцию или Саудовскую Аравию, где переход можно оформить до 7, 8 и 18 сентября соответственно, не предвидится.

В прошлом сезоне 27-летний Габриэл провел 32 матча, в которых отметился одним голом и 4 ассистами. Напомним, Бенфика Романа Яремчука является соперником Динамо в группе Лиги чемпионов.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было