Вице-чемпион Украины, похоже, переключился на другие кандидатуры. Нападающий Линкольн из бразильского Фламенго вряд ли переедет в Киев.

Как известно, лидер чемпионата Украины проявлял интерес к 20-летнему Линкольну, который выступает за Фламенго. Сам бразилец ради киевлян якобы отклонил предложение от другого европейского клуба – кипрского Пафоса.

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Правда, теперь переезд бразильского нападающего в Киев выглядит маловероятным. После перевода Линкольна в дубль как Динамо, так и Пафос значительно ослабили свой интерес к форварду и не ведут никаких переговоров с Фламенго.

Сейчас главным претендентом на Линкольна стала португальская Санта-Клара, которая занимает 7 позицию в Примейра-лиге. В ближайшее время клуб должен связаться с представителями футболиста относительно потенциального трансфера. Об этом написал журналист Йонас Стелман в Twitter.

Заметим, контракт Линкольна с Фламенго рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 5,40 млн евро.

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