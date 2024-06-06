"После перехода в Динамо Пихаленка мы платим Днепру-1 деньги. Живые конкретные деньги. У нас нет возможности разбрасываться футболистами. Если кто забыл – нам нужно проходить квалификацию Лиги чемпионов, а в команде много сборников, которые не начнут подготовку к новому сезону в общей группе. Более того, в июле нужно будет кого-то отдать на Олимпиаду.

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Я не могу подставлять тренера, забирая у него еще кого-то из игроков накануне первого сбора. Если бы у нас было предложение от СК Днепр-1 по Бенито, мы бы его рассмотрели, но такого предложения не было! Что касается Супряги, то он набрал весной хорошую форму, был в своем идеальном весе, отлично вышел против того же Днепра-1, отдал голевую передачу... Проблема в том, что после этого он подхватил сложную вирусную инфекцию и какое-то время лечился. Сейчас о его уходе из клуба не может быть речи.

Шепелев, Андриевский? Это не те игроки, которых нужно отдавать в аренду. Но мы готовы рассмотреть конкретные предложения от других клубов", – цитирует Суркиса ТаТоТаке.

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