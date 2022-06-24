Динамо не отпустило за океан лидера, которого упрямо игнорирует Петраков
Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом по поводу полузащитника Динамо Виталия Буяльского.
"Буяльский получал приглашение из МЛС, но не сложилось. Динамо не захотело отпускать его. Не знаю причины – возможно, трансферная цена не подошла, или он сам не захотел, но трансфер не состоялся, хотя такое приглашение было.
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Я считаю, что это один из самых ярких персонажей в нашем футболе. Должен сказать, потому что оно мне болит. Считаю, что такого тонкого футболиста не хватило в матче против Уэльса. Как раз он мог отыскать эту щель, чтобы найти и разыграть момент. Понимаю, что он не подходит Петракову по стилю, но такие игроки в некоторых матчах могут решить судьбу игры. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил карьеру где-то за границей. США – возможно, не самый лучший вариант, но почему нет? Это тоже интересно", – рассказал Цыганык в эфире Циганик Live.
В прошлом сокращенном сезоне 29-летний Буяльский провел 22 матча, в которых отличился 9 голами и 2 ассистами. Контракт хавбека с Динамо рассчитан до лета 2025 года, цена за Transfermarkt составляет 7 млн евро.
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