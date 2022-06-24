"Буяльский получал приглашение из МЛС, но не сложилось. Динамо не захотело отпускать его. Не знаю причины – возможно, трансферная цена не подошла, или он сам не захотел, но трансфер не состоялся, хотя такое приглашение было.

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Я считаю, что это один из самых ярких персонажей в нашем футболе. Должен сказать, потому что оно мне болит. Считаю, что такого тонкого футболиста не хватило в матче против Уэльса. Как раз он мог отыскать эту щель, чтобы найти и разыграть момент. Понимаю, что он не подходит Петракову по стилю, но такие игроки в некоторых матчах могут решить судьбу игры. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил карьеру где-то за границей. США – возможно, не самый лучший вариант, но почему нет? Это тоже интересно", – рассказал Цыганык в эфире Циганик Live.

В прошлом сокращенном сезоне 29-летний Буяльский провел 22 матча, в которых отличился 9 голами и 2 ассистами. Контракт хавбека с Динамо рассчитан до лета 2025 года, цена за Transfermarkt составляет 7 млн ​​евро.

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