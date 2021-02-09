Журналист Игорь Цыганык в авторской программе "ЦыганыкLive" сообщил об интересе Колоса к 18-летнему защитнику Динамо Константину Вивчаренко.

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Отмечается, что речь шла об аренде. Однако киевляне не отпустили игрока, поскольку хотели проверить его на зимних сборах. Игорь Суркис пообещал Вивчаренко отпустить его летом, если игрок не будет выступать в первой команде в весенней части сезона.

Добавим, что Вивчаренко пока не дебютировал за основную команду Динамо, выступая на молодежном уровне. В частности, в прошлом сезоне был основным игроком киевлян во всех матчах Юношеской лиги УЕФА.

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