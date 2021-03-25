Киевское Динамо действительно планирует подписать вингера хорватской Горицы Кристиана Ловрича, но для этого киевлянам придется распрощаться с одной из звезд.

Несмотря на то, что киевляне не смогли договориться о переходе Ловрича зимой, "бело-синие" сохраняют интерес к игроку, а процессом лично занимается Огнен Вукоевич, сообщает ТаТоТаке.

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К трансфера может подтолкнуть Беньямин Вербич – если словенец не сможет вернуть форму, то киевляне вернутся к активным переговорам по Ловричу, основная позиция которого – левый вингер.

Отметим, что Ловрич присоединился к Горице в 2018 году. В текущем сезоне нападающий является одним из лучших бомбардиров чемпионата Хорватии, отметившись 15 голами и 5 ассистами в 22 матчах.

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