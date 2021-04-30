Дирекция украинской Премьер-лиги обнародовала имена победителей в индивидуальных номинациях после апрельских матчей.

Мирча Луческу (в центре) / ФК Динамо Киев

В голосовании за топ-футболиста уверенно победил защитник Динамо Илья Забарный, который набрал 20% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.

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К слову, конкурентами Забарного были полузащитник Зари Владлен Юрченко (20%), голкипер Руха Александр Бандура (17%), форвард Ворсклы Владислав Кулач (15%), защитник Динамо Виталий Миколенко (13%), полузащитник Львова Алексей Довгий (10%), полузащитник Десны Андрей Тотовицкий (4%) и полузащитник Мариуполя Артем Бондаренко (1%).

В голосовании за топ-наставника победил наставник Динамо Мирча Луческу (50% голосов). Позади остались Анатолий Бессмертный (Львов – 35%), Владимир Шаран (Александрия – 11%) и Александр Рябоконь (Десна – 4%).

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