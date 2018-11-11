Динамо не обыграло Шахтер в молодежном Классическом и отпустило Карпаты в отрыв

Классическое между молодежными командами Шахтера и Динамо закончилось нулевой ничьей.

В 12 туре чемпионата U-19 донецкий Шахтер принимал киевское Динамо.

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Гости завладели инициативой с первых минут, "горняки" должны были защищаться, часто ценой фола – арбитр показал им 5 желтых карточек.

Впрочем, несмотря на доминирование на поле юные динамовцы на сумели воплотить преимущество в забитые мячи. В итоге – нулевая ничья.

Динамо имеет в активе 25 очков и находится на 2 месте таблицы. На первом месте пока львовские Карпаты с 28 зачетными баллами, но у "бело-синих" есть две игры в запасе. У Шахтера – 24 очка, 3 место и те же 2 игры в запасе.

УПЛ U-19, 12-й тур

Шахтер – Динамо – 0:0