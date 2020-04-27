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Динамо не начинало переговоры с Пиваричем относительно нового контракта – хорват пока игнорирует другие клубы

10:13 42 Читати українською
Динамо не начинало переговоры с Пиваричем относительно нового контракта – хорват пока игнорирует другие клубы
Йосип Пиварич / Сайт Динамо

Будущее защитника Динамо Йосипа Пиварича остается крайне неопределенным.

"Мой контракт заканчивается этим летом, вот как все устроено. Сейчас я живу в неизвестности, что делать дальше. После турецких сборов в Динамо сказали, что о новом контракте будем говорить позже, в течение сезона. Но сейчас все в режиме ожидания, никаких предложений пока нет, .

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Иногда идут разговоры о других клубах, но я не рассматриваю их предложения. Даже когда появлялись якобы правильные сделки, это могло быть ошибочным. Когда просто звонят и спрашивают, то я не воспринимаю это всерьез. Если они настроены правильно, то мы поговорим.

Я думаю, что все клубы больше заботятся о том, чтобы пережить кризис и закончить чемпионат, а затем броситься в следующий сезон. Надеюсь, лиги продолжатся, а это значит, что крайний срок перехода будет более поздним. Хотя я имею право сразу же подписаться в следующий клуб. Время покажет, договорюсь я с Киевом или с кем-то еще. Я в опасной ситуации", – подытожил Пиварич в интервью Sportske Novosti.

Отметим, что в текущем сезоне хорват сыграл за Динамо лишь один официальный матч после тяжелой травмы. Его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2020 года.

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