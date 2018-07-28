Динамо не может продать своего самого высокооплачиваемого игрока – трансфер Гонсалеса снова сорвался

Дерлис Гонсалес никак не покинет киевское Динамо. Полузащитник сборной Парагвая не перейдет и в Серро Портеньо.

Игрок, который получает самую большую зарплату в Динамо, никак не может договориться о возвращении на родной континент. Сначала Дерлис не согласовал контракт с бразильским Сантосом, из-за чего усложнил трансфер новичка в киевский клуб. Затем появились слухи о парагвайской Олимпии, которые отец атакующего полузащитника отрицал.

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И вот сейчас стало известно о срыве перехода 24-летнего Гонсалеса в Серро Портеньо в последний момент, сообщает ABC. Отец и менеджер вингера согласовали все условия с парагвайскими "сине-гранатовыми", однако на пути стало то, что вице-чемпион Апертуры вышел на динамовца слишком поздно.

Дело в том, что накануне ночью в Парагвае закрылось трансферное окно и документы о сделке просто не успели зарегистрировать в тамошней федерации футбола. Поэтому Дерлис и в дальнейшем будет утяжелять зарплатную ведомость Динамо. В Киеве по неофициальной информации хавбек зарабатывает 3,3 миллиона гривен в месяц – больше всех.

Гонсалес переходил в Динамо за 9,4 млн евро, однако за 3 года так и не стал лидером в киевской команде, а сейчас и вовсе не попадает в основу. Парагваец забил 12 голов и отдал 15 ассистов в 85 матчах, показав худшую эффективность, чем в Базеле.