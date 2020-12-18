"С приходом Луческу появилась игра, игровая дисциплина. Ребята стараются. Сдвиги есть. Довольно ощутимые. Конечно, не хватает реализации голевых моментов, мастерства, пожалуй, хладнокровия, импровизации. Мы ждем от Динамо только хорошей содержательной игры, побед, но сейчас не всегда это получается.

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Динамо требуется серьезное усиление. Надо хорошего нападающего, опорного, под нападающими футболиста... Но мне кажется, что Динамо не готово пока покупать серьезных игроков, потому что они денег нормальных стоят. Надо выложить 5-10 млн евро за хорошего футболиста. А я думаю, что в это сложное время клуб не готов на такой шаг", – сказал Яремчук в комментарии изданию Динамомания.

Напомним, Динамо на зимнюю паузу ушло в статусе лидера чемпионата Украины – подопечные Луческу набрали в 13-ти турах 30 очков и на один пункт опережают Шахтер.

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