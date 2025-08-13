"Очень расстроился. С такой игрой, с такой неподготовленной командой нечего делать в Лиге чемпионов. Динамо не готово.

Нет командной игры, Я не увидел даже индивидуальных действий. Не было видно ни Ваната, ни Шапаренко, ни Бражко – футболистов, о которых писали, что ими интересуются европейские клубы. Отбор мяча – отсутствует, прессинг – отсутствует.

За Пафос играют возрастные легионеры, но динамовцы уступали даже в скорости. Соперник мгновенно переходил из обороны в атаку, а мы не успевали. Не понимаю, где физическая готовность?" – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, чемпион Украины за 2 матча не смог даже забить кипрскому клубу и свалился в Лигу Европы. Там Динамо нужно преодолевать победителя пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

