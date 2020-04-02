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Динамо не досчитается немалой суммы из-за коронавируса – бразильский клуб передумал покупать игрока киевлян

08:00 123 Читати українською
Динамо не досчитается немалой суммы из-за коронавируса – бразильский клуб передумал покупать игрока киевлян
Сидклей / фото из открытых источников

Пандемия коронавируса заставляет футбольные клубы значительно тщательнее относиться к расходам на трансферы.

Бразильский Коринтианс не уверен в целесообразности полноценного трансфера Сидклея и может вернуть игрока в Динамо после завершения срока аренды, сообщает Gazeta Esportiva.

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По возвращении в Бразилию 26-летний игрок не пользовался доверием тренерского штаба Коринтианса, сыграв лишь в 4-х официальных матчах. Из-за карантина и прекращения чемпионата Сидклею будет еще сложнее произвести положительное впечатление. Если до завершения аренды защитник так и закрепится в основе "Тимау", то будет только один вариант – возвращение в Динамо.

Напомним, что Сидклей перебрался в киевский клуб из Атлетико Паранаэнсе за 5 млн евро. Защитник провел за украинскую команду только 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Зимой 2020 Динамо отправило исполнителя в аренду с правом выкупа в Коринтианс.

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