Динамо не должно уменьшать зарплату Беседина, виновных найдет руководство клуба, – Сабо

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо посоветовал клубу не спешить с определением дальнейшей судьбы Артема Беседина.

"Кто виноват – не знает никто. Возможно, узнаем позже. Если дисквалифицировали на год, значит, нашли что-то запрещенное.

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Сейчас Артема нужно поддержать всей команде и тренерскому составу. В жизни по-разному бывает. Все ошибаются. Будут знать – это станет уроком. А виновных найдет руководство клуба и сделает выводы. Время – врач и для Беседина, и для руководства, и тренерского состава. Пусть Артем работает и поддерживает форму.

Поэтому не стоит "убивать" Беседина. Если он нужен Динамо, то клуб должен его поддержать, ни в коем случае зарплату не уменьшать. Пусть работает и поднимается", – подытожил Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, именно Беседин был лучшим бомбардиром Динамо в первой части УПЛ 2019/20 – в активе нападающего восемь голов.

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