Динамо не договорилось с клубом МЛС насчет трансфера Де Пены, – журналист
08:00 - Читати українською
Журналист Игорь Бурбас поделился информацией о сорванного трансфера Карлоса Де Пены за океан.
Как сообщил журналист в своем твиттере, Динамо действительно вело переговоры с представителем МЛС насчет трансфера Де Пены.
Линкольн, которым интересовалось Динамо, официально стал игроком Виссел Кобе за смешную сумму
Называется и возможная сумма перехода хавбека Динамо – около 2,5 млн евро. Впрочем, стороны не смогли договориться насчет трансфера.
К слову, Де Пена провел 19 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.
Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter