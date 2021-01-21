Журналист Игорь Бурбас поделился информацией о сорванного трансфера Карлоса Де Пены за океан.

Как сообщил журналист в своем твиттере, Динамо действительно вело переговоры с представителем МЛС насчет трансфера Де Пены.

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Называется и возможная сумма перехода хавбека Динамо – около 2,5 млн евро. Впрочем, стороны не смогли договориться насчет трансфера.

К слову, Де Пена провел 19 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.

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