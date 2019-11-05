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Динамо не догонит Шахтер, даже если победит в Классическом, – Сабо

06:30 161 Читати українською
Динамо не догонит Шахтер, даже если победит в Классическом, – Сабо
Йожеф Сабо / Фото из открытых источников

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы киевской команды в борьбе за золотые медали УПЛ.

 

"Нет, нет и еще раз нет, шансов догнать Шахтер у Динамо нет. У меня есть опыт, и я смело могу сказать, что такой отрыв не отыгрывается. 10 очков – слишком много.

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Даже если в очном матче победит Динамо, то будет 7 очков отрыва, а это значит, что киевлянам нужно выиграть еще два поединка у Шахтера, и чтобы "горняки" еще кому-то проиграли или сыграли вничью. В общем, нужно, чтобы Шахтер проиграл 4 матча, но это нереально. Я уже много раз говорил, что Шахтер выше классом, чем Динамо, и мы от этого никуда не денемся", – подчеркнул Сабо в интервью Сегодня.

Напомним, матч 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо состоится 10 ноября на ОСК Металлист. В игре первого круга чемпионата "горняки" одержали победу 2:1, однако недавно киевляне взяли реванш в Кубке Украины – те же 2:1, но в дополнительное время.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Йожеф Сабо Шахтер - Динамо Киев
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