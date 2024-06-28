Киевский клуб определился с первыми соперниками, в матчах с которыми будет готовиться к новому сезону.

Пресс-служба Динамо объявила первых соперников киевлян на австрийском сборе. Сейчас в клубе договорились с тремя спарринг-партнерами.

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Соперниками "бело-синих" станут немецкие Падерборн и Шальке, а также датский Брондбю. Первый матч запланирован на 10 июля.

К слову, Падерборн по итогам прошлого сезона занял во Второй Бундеслиге седьмую строчку, а Шальце финишировал десятым. Зато Брондбю стал вице-чемпионом Дании.

Отмечается, что список спаррингов может меняться и дополняться. Клуб планирует проведение еще нескольких контрольных поединков, продолжаются переговоры по их проведению.

Сейчас расписание контрольных матчей команды на австрийском сборе пока имеет следующий вид:

10.07 – Динамо – Падерборн

13.07 – Динамо – Шальке

14.07 – Динамо – Брондбю

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