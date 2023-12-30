Владислав Ванат опередил всех в голосовании за звание лучшего футболиста Динамо в 2023 году, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Нападающий набрал впечатляющие 62% голосов, а в голосовании приняли участие более 12 тысяч болельщиков. Добавим, что в 2022 году лучшим игроком Динамо выбрали Виталия Буяльского, а в позапрошлом году триумфовал Николай Шапаренко.

В текущем сезоне Ванат успел сыграть за киевлян в 16 матчах, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.

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