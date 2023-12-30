Динамо назвало лучшего игрока 2023 года – победитель набрал более половины всех голосов
18:00 - Читати українською
Болельщики киевского Динамо выбрали лучшего игрока команды в уходящем году.
Владислав Ванат опередил всех в голосовании за звание лучшего футболиста Динамо в 2023 году, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Нападающий набрал впечатляющие 62% голосов, а в голосовании приняли участие более 12 тысяч болельщиков. Добавим, что в 2022 году лучшим игроком Динамо выбрали Виталия Буяльского, а в позапрошлом году триумфовал Николай Шапаренко.
В текущем сезоне Ванат успел сыграть за киевлян в 16 матчах, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.
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