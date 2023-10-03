Ярмоленко и Бражко / фото: А. Попов

Лучшим игроком Динамо по итогам сентября признали Андрея Ярмоленко, сообщает официальный сайт киевлян.

Динамо официально продлило контракт с полуфиналистом Евро и героем старта сезона

Легенда "бело-синих" набрал 31% голосов, при этом забив лишь 1 гол за 3 матча. Второе место досталось Владимиру Бражко (27%), который отметился голом и ассистом за прошлый месяц. Последнее место на пьедестале получил Назар Волошин (21%).

Добавим, что Динамо провело 3 игры в сентябре, одержав 2 победы и проиграв в Кубке Украины Оболони.

Динамо дожало Александрию – 3 гола имени Бражко, давление на Шахтер растет, магический фланг, заряды Луческу и Ярмоленко