Полузащитник Динамо Виталий Буяльский опередил партнеров по команде по борьбе за звание лучшего динамовца в сентябре.

Динамо на своем официальном сайте сообщило о результатах голосования болельщиков по лучшему игроку команды в сентябре – им стал Виталий Буяльский.

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Именно он принес единственную победу киевлян в этом месяце из 4 сыгранных матчей – над Львовом (1:0). Буяльский опередил в голосовании Владислава Дубинчака, Илью Забарного, Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова.

Добавим, что Виталий всего провел 11 матчей в текущем сезоне в составе Динамо, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста.

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