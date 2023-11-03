"Бело-синие" обнародовали результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в прошлом месяце.

С небольшим отрывом торжествовал вратарь Динамо Георгий Бущан – за него отдали голоса 44% респондентов, сообщает официальный сайт киевлян.

Луческу тоже виноват в отсутствии новичков Динамо – Хацкевич указал на главную ошибку румына

Второе место досталось Владимиру Бражко (40%), а третье – Виталию Буяльскому (16%).

Напомним, в октябре Динамо провело 4 поединка, в которых одержало лишь одну победу (над Александрией, 4:2), сыграло вничью с Колосом (1:1) и дважды проиграло – Полесью (2:3) и СК Днепр-1 (0:1).

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ