Динамо назвало лучшего игрока команды в октябре
09:00 - Читати українською
"Бело-синие" обнародовали результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в прошлом месяце.
С небольшим отрывом торжествовал вратарь Динамо Георгий Бущан – за него отдали голоса 44% респондентов, сообщает официальный сайт киевлян.
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Второе место досталось Владимиру Бражко (40%), а третье – Виталию Буяльскому (16%).
Напомним, в октябре Динамо провело 4 поединка, в которых одержало лишь одну победу (над Александрией, 4:2), сыграло вничью с Колосом (1:1) и дважды проиграло – Полесью (2:3) и СК Днепр-1 (0:1).
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