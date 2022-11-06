Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский снова опередил партнеров по команде в борьбе за звание лучшего.

Динамо на своем официальном сайте сообщило результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в октябре – им во второй раз подряд стал Виталий Буяльский.

Мудрик второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Шахтере

В пятерку номинантов, кроме победителя, вошли: Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет и Владислав Ванат. Буяльский набрал 61% голосов, значительно опередив ближайшего преследователя.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний хавбек провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

Топ-5 игроков Динамо в сентябре по мнению болельщиков:

1. Буяльский – 61%;

2. Ванат – 19%;

3. Гармаш – 9%;

4. Цыганков – 8%;

5. Нещерет – 3%.

"Время исправлять положение": анонс матча УПЛ Черноморец – Динамо