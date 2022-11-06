Динамо назвало лучшего игрока команды в октябре
Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский снова опередил партнеров по команде в борьбе за звание лучшего.
Динамо на своем официальном сайте сообщило результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в октябре – им во второй раз подряд стал Виталий Буяльский.
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В пятерку номинантов, кроме победителя, вошли: Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет и Владислав Ванат. Буяльский набрал 61% голосов, значительно опередив ближайшего преследователя.
Напомним, в текущем сезоне 29-летний хавбек провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.
Топ-5 игроков Динамо в сентябре по мнению болельщиков:
1. Буяльский – 61%;
2. Ванат – 19%;
3. Гармаш – 9%;
4. Цыганков – 8%;
5. Нещерет – 3%.
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