Динамо назвало лучшего игрока команды в ноябре
15:55 - Читати українською
Киевский клуб подвел итог предпоследнего месяца 2022 года, в котором провел 8 поединков (5 побед, 2 мировые и 1 поражение).
"Бело-синие" провели опрос среди болельщиков в Telegram, чтобы определить лучшего игрока по итогам ноября. Победу одержал Виталий Буяльский.
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Полузащитник набрал 50% голосов среди почти 3,5 тысяч фанатов. Второе место занял вингер Виктор Цыганков с 27%, а третье – форвард Владислав Ванат (11%). За Джастина Лонвейка проголосовали 8% респондентов, за Георгия Бущана – 5%.
Динамо завершило летне-осеннюю часть украинской Премьер-лиги на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от СК Днепр-1 составляет 5 зачетных баллов.
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