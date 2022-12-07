Киевский клуб подвел итог предпоследнего месяца 2022 года, в котором провел 8 поединков (5 побед, 2 мировые и 1 поражение).

"Бело-синие" провели опрос среди болельщиков в Telegram, чтобы определить лучшего игрока по итогам ноября. Победу одержал Виталий Буяльский.

Бывший хавбек Динамо в 37 лет нашел клуб в бразильской трясине

Полузащитник набрал 50% голосов среди почти 3,5 тысяч фанатов. Второе место занял вингер Виктор Цыганков с 27%, а третье – форвард Владислав Ванат (11%). За Джастина Лонвейка проголосовали 8% респондентов, за Георгия Бущана – 5%.