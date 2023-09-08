Болельщики Динамо выбрали, кто из игроков команды стал лучшим в прошлом месяце.

Георгий Бущан набрал более половины от общего количества голосов (52%) и стал лучшим игроком Динамо в августе, сообщает официальный сайт киевлян.

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Второе место занял Николай Шапаренко (20%), а третью строчку между собой разделили Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат (по 12%).

К слову, Бущан стал героем противостояния с Арисом в Лиге конференций, помог одолеть греков в серии пенальти. Геройства Георгия в матчах с Бешикташем, к сожалению, не помогли "бело-синим" пробиться в группу Лиги конференций.

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