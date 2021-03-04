Полузащитник Динамо Виталий Буяльский стал лучшим игроком киевского клуба по итогам февраля, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Виталий провел 5 поединков в прошлом месяце, в которых сумел отличиться тремя голами, включая решающий мяч в ворота Брюгге в рамках 1/16 финала ЛЕ.

На втором месте в голосовании оказался Виктор Цыганков (11%), а замкнул тройку форвард Артем Беседин (10%), который в феврале сыграл свои первые поединки после летней дисквалфикации.

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