Николай Шапаренко – лучший игрок Динамо по итогам 2021 года, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Фанаты киевского клуба 35% голосов отдали именно за 23-летнего полузащитника. Вторым в этом рейтинге стал вратарь Георгий Бущан (20%), а замкнул тройку лучших динамовцев лидер команды Виталий Буяльский.

В нынешнем сезоне Шапа провел за 21 матч, в которых отличился тремя голами и 5 ассистами.

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