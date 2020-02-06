Динамо наступит на те же грабли, а потом снова будет виноват тренер, – Сабо раскритиковал трансферную политику киевлян

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо не уверен, что клуб провел грамотную трансферную кампанию зимой.

"Со свободными агентами Динамо наступит на те же грабли. Усиление – это когда игрок играл в приличной команде, и его покупают за хорошие деньги. А брать игроков, которые не подошли нескольким командам – потом снова будет тренер виноват, что они не играют.

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О новичках Динамо можно будет что-то конкретное сказать после официальных матчей. Самое главное – тренер должен заложить хороший подготовительный процесс. Когда увидим игру киевлян в первых официальных матчах, будет понятно, как была проведена подготовка. Я с удовольствием посмотрел бы на подготовку Юргена Клоппа. Он не меняет половину состава команды – постоянно играют те же 16 игроков и отдача у команды сумасшедшая", – рассказал Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

Напомним, зимой Динамо усилилось полузащитником Бенито и форвардом Ибрагимом Каргбо, оба пришли на правах свободных агентов.

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