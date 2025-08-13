"Посреди августа собрать более 7 тысяч человек на трибунах – это невероятно, и мы благодарны им. Нам даже не понадобится приглашение на следующий матч.

Пафос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Наша команда очень хорошо продумана. Некоторые игроки медленно интегрируются, другие адаптируются быстрее. Вы видели Оршича. Когда ты большая команда, ты должен показывать это на поле. Мы видели заявления киевского Динамо, они насмехались над нами, но мы показали, кто лучшая команда. ФК Пафос творит историю.

Дальше Црвена Звезда? Их тренер Милоевич – мой друг, как и многие в Црвене Звезде. Я когда-то возил их на тренировки на Кипре и однажды сказал им, что хочу, чтобы против них играла команда из моей провинции. Если мы так себя представим, у нас будет шанс. Наш аппетит сейчас разгорелся, и мы смотрим в будущее", – цитирует Теохаруса 24Sports.

Напомним, Динамо уступило киприотам с общим счетом 0:3 и вылетело из ЛЧ. Теперь киевляне сваливаются в последний раунд квалификации ЛЕ, где нужно преодолевать победителя пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

