Динамо нашло неожиданное усиление защиты в Южной Америке
21:50 - Читати українською
Киевское Динамо продолжает искать новобранцев из-за океана.
Чемпионы Украины обратили внимание на центрбека Пабло Ортиса из Америки де Кали, информирует TuttoмercatoWeb.
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В прошлом сезоне 21-летний колумбиец провел 28 матчей, результативными действиями не отличался. Ортис является левоногим защитником, что является серьезным плюсом на рынке. Transfermarkt оценивает игрока Америки в один миллион евро.
Напомним, параллельно в Динамо сватают бразильца Витинью из Атлетико Паранаэнсе.
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