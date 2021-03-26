Главный тренер Динамо Мирча Луческу продолжает вносить изменения в тренировочный процесс киевлян – на этот раз румын желает сменить покрытие на тренировочных полях.

Сразу на двух полях на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе начались работы по замене газона, сообщает Динамомания.

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Будут реконструировать поля, на которых тренируется основная команда Динамо, а также то, на котором проводят матчи чемпионата Украины Динамо U-19 и U-21. Также планируется замена газона на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского и в ДЮФШ Динамо на Нивках. Кроме этого, Луческу предложил обновить и некоторый инвентарь в тренажерном зале.

К слову, Динамо под руководством румына возглавляет турнирную таблицу с 7-ми очковым отрывом от Шахтера.

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