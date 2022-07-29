Каждый желающий уже может приобрести тикеты на поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов против австрийцев.

В среду, 3 августа, в польском Лодзе состоится первая встреча между Динамо и Штурмом в рамках борьбы за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Билеты на поединок уже поступили в продажу, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Пропуска на матч уже доступны для покупки на онлайн-портале, а с воскресенья, 31 июля – и в кассах стадиона. Стоимость билетов составляет от 40 до 150 польских злотых (приблизительно от 320 до 1200 грн.) в зависимости от выбранного сектора.

Напомним, поединок состоится на городском стадионе имени Владислава Крола и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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