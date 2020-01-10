Динамо начало подготовку ко второй части сезона

Игроки Динамо прибыли на традиционный медосмотр накануне тренировочных сборов в Турции.

Игроки Динамо вернулись из отпуска и прибыли на медосмотр в клинику Борис, информирует Динамомания.

Динамо определилось с соперниками на первом тренировочном сборе – киевляне проведут 6 спаррингов

Отмечается, что сегодня медосмотр прошли Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Денис Бойко, Виталий Буяльский, Руслан Нещерет. Также ожидается прибытие Виктора Цыганкова, а другие игроки пройдут медосмотр завтра, 11 января.

Напомним, первый учебно-тренировочный сбор Динамо в Турции будет проходить с 15 по 28 января. За это время киевляне проведут 6 спаррингов.

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