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Динамо начало подготовку к матчу Суперкубка против Шахтера – команда Луческу разделилась на две группы

19:17 - Читати українською
Динамо начало подготовку к матчу Суперкубка против Шахтера – команда Луческу разделилась на две группы
Тренировка Динамо / Сайт клуба

Динамо надеется закрепить успешный старт в УПЛ победой в Суперкубке Украины.

 

На следующий день (22 августа) после победы над Олимпиком (4:1) подопечные Мирчи Луческу собрались на загородной базе в Конча-Заспе, информирует официальный сайт клуба.

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В первый день подготовки команда разделилась на две группы. У тех игроков, которые получили больше игрового времени в поединке с Олимпиком, было восстановление, а другие провели полноценное тренировочное занятие. Сегодня и завтра Динамо будет готовиться в обычном режиме.

Напомним, матч за Суперкубок Украины-2020 состоится во вторник, 25 августа. В прошлом году трофей также разыгрывали Шахтер и Динамо, и тогда киевляне победили со счетом 2:1.

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