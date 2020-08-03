Динамо начало переговоры с европейским грандом относительно трансфера Миколенко, - Цыганык

"Один из грандов европейского футбола уже начал консультации с киевским Динамо. Предмет разговора – приобретение левого защитника команды Виталия Миколенко. И эти консультации уже на серьезном уровне. Является ли Виталий приоритетной целью для этого клуба – я не знаю, но уже состоялся первый контакт. И сейчас говорить, что Миколенко доиграет эти полгода или сезон в составе киевского Динамо, я вам точно сказать не могу.

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К октябрю может произойти все, что хочешь. В течение двух месяцев могут произойти любые изменения. И Цыганков так же может получить достаточно серьезное предложение и переехать.

Луческу всегда (и в Шахтере) настаивал на том, если есть серьезное предложение – это, безусловно, футболиста надо отпускать. Для того, чтобы у него была мотивация. Луческу поддержит и одобрит трансфер футболиста, на которого придет серьезное предложение, от которого, как когда-то говорил президент Шахтера, не выдерживают нервы", – зявив журналист в программе Цыганык Live.

По информации СМИ, Миколенком активно интересовались Милан и Наполи.

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