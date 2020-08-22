"Динамо начало играть в совсем другой футбол": хавбек Олимпика отметил прогресс киевлян после прихода Луческу

"Пропустили два быстрых мяча, что стало для нас шоком. Смогли вернуться в игру, забив красивый мяч. Поверили, что можем зацепиться за результат, сравнять счет. Но во втором тайме, после того как Динамо забило, мы не смогли перестроиться. Хорошо, что после такой сложной игры будет пауза. будет время все проанализировать и подготовиться к следующей игре лучше. Нам еще нужно сыграться.

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

Нет смысла искать виновных в поражении. Проиграла вся команда. Динамо понравилось. Заметно, что они начали играть в совсем другой футбол с новым тренером. У них много сильных молодых футболистов, которые вернулись из аренды. Впечатления от соперника самые лучшие", – цитирует Романовского официальный сайт Олимпика.

Добавим, что в следующем туре УПЛ дончане поедут в гости к СК Днепр-1, а Динамо к черниговской Десне.

Олимпик – Динамо: Луческу дебютирует в УПЛ без 5 лидеров – Буяльский феерит, голы новичков, причины ярости румына