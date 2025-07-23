Как сообщает jutarnji.hr, киевское Динамо серьезно заинтересовано в трансфере 23-летнего хавбека Нико Янковича из хорватской Риеки.

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Янкович провел мощный сезон, помог Риеке добыть чемпионство и Кубок Хорватии. В 45 матчах он записал в свой актив 14 результативных действий. Универсал, способен играть как в центре, так и на обоих флангах атаки, пока имеет действующий контракт до 2026 года.

Конкуренция за Янковича обещает быть серьезной. На него претендуют бременский Вердер, Нюрнберг, Верона, Бернли и несколько клубов МЛС. По данным источника, именно представители Динамо, Вердера и Нюрнберга посещали игру Риеки против Лудогорца (0:0) в квалификации Лиги чемпионов для просмотра хавбека.

Стоимость футболиста на Transfermarkt – 6,5 миллиона евро, однако Риека не спешит отпускать одного из ключевых исполнителей. По информации источников, клуб готов рассматривать лишь "заманчивое предложение".

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