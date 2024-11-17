Игра защитника Ворсклы Ильи Крупского уже длительное время не дает покоя многим клубам по всему миру.

"Динамо будет охотиться на Илью Крупского из Ворсклы. Полтавчане расценивают его как свой главный проект. Из того, что я слышал, еще летом можно было активировать его клаусулу. Она составляла полтора миллиона.

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Крупский – правый защитник. Сейчас условия его контракта немного изменились, и его клаусула уже где-то два с плюсом миллиона. Среди претендентов не только Динамо. Еще Шахтер, но "горняки" пока ведут себя пассивно. Также летом была заинтересованность со стороны Полесья.

Главными конкурентами грандов УПЛ в борьбе за Крупского сейчас являются клубы из МЛС. Два из них готовы заплатить за него 2 млн евро", – сказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Крупский – воспитанник запорожского Металлурга. За главную команду Ворсклы играет с января 2023 года. В текущем сезоне в 11 матчах он отметился 1 ассистом. В его активе 7 матчей за молодежную сборную Украины и 6 – за олимпийскую команду (провел 3 полных поединка на Играх-2024). Контракт защитника с Ворсклой действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

К слову, за Ильей уже давно охотятся другие клубы. Ранее СМИ сообщали, что Крупского хочет Полесье, которое готово выложить за него 400 тысяч евро, а также Металлист 1925. Кроме этого интерес к Илье приписывали трем испанским клубам, представителю английской Премьер-лиги, итальянскому Торино, пражской Спарте и израильскому Маккаби Хайфа. В свою очередь Ворскла не против отпустить своего 20-летнего таланта и даже озвучила цену на игрока – 3 миллиона евро.

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