Латвийский гранд станет одним из оппонентов команды Мирчи Луческу во время зимней паузы.

Во время грядущего учебно-тренировочного сбора в Турции киевляне будут играть с РФШ, сообщает пресс-служба латвийцев .

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Встреча с рижским коллективом запланирована на 21 февраля, но дата еще может измениться. Киевляне выйдут из отпуска 13 января, первый сбор команда Мирчи Луческу проведет в Испании, а вот второй – в Турции.

К слову, РФШ завоевал последнее "золото" чемпионата Латвии. Команда набрала 66 очков и опередила Валмиеру на 4 зачетных балла.

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