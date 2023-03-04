Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от первого официального поединка "бело-синих" в новом году.

"Конечно, киевляне являются явным фаворитом этого противостояния. Но, честно говоря, Динамо на сборах выглядело не очень убедительно.

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Кроме того, "бело-синие" потеряли многих своих основных исполнителей, если приводить примеры с продажами Забарного, Цыганкова и других. Все же, Мирча Луческу должен сделать правильные выводы и настроить команду на уверенное возвращение после перерыва.

Ингулец попытается что-то противопоставить Динамо сегодня, но силы команд не равны, не ожидаю громкой сенсации", Ц цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, поединок между киевлянами и петровцами состоится сегодня, 4 марта, в Киеве. Начало встречи в 14:00.

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