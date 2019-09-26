Динамо на пути к своему лучшему футболу, борьба за чемпионство еще впереди, – экс-игрок "бело-синих" Кардаш

Бывший игрок Динамо Василий Кардаш оценил игру киевского клуба в матче 4-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Любая победа дорого стоит, но когда она помогает команде выбираться из ямы, и приобретается в компенсированное время, такой успех приятен вдвойне. Матч в Мариуполе был сложным для киевлян. Хозяева продемонстрировали добротный футбол, но воля к победе у "бело-синих" была несколько выше.

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Динамо создало больше предпосылок для взятия ворот. Гостям конце концов удалось расшатать оборону азовцев. Учитывая то, что для команды это был третий матч за неделю, считаю, динамовцы выглядели хорошо.

Если бы в Мариуполе была ничья, то сейчас многие говорили бы в минорных тонах. Считаю, что Динамо на пути к своему лучшему футболу. Уже видно, что над физической готовностью команды тренерский штаб поработал хорошо.

В истории отечественных чемпионатов подобные случаи были, даже во втором круге. А сейчас команды сыграли лишь по восемь матчей, поэтому, считаю, что вся борьба впереди. К тому же у динамовцев с "горняками" еще три очных встречи", – рассказал Кардаш в комментарии Команда№1.

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